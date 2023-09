"A moção de censura embaraçou o PSD e levou de arrasto a Iniciativa Liberal", afirma António Costa

"É preciso derrubar o pior Governo de sempre": André Ventura apresenta moção de censura ao Parlamento

André Ventura disse que "é preciso derrubar o pior governo de sempre".



"O governo tem um ministro num dia e noutro dia não tem. Praticamente a cada mês há um ministro a sair", apontou o presidente do Chega, chamando "ministro fantasma" a João Cravinho, titular da pasta dos Negócios Estrangeiros, e "ministro da pancadaria" a João Gaamba.



Para o líder do partido que entregou a moção de censura, este é um executivo "em absoluto caos e em absoluto descrédito", desprovido de consistência e futuro. "Conheço associações de reformados que jogam à bisca e à sueca que têm mais consistência que este governo", declarou.



Ventura recordou a promessa por cumprir de haver médico de família para todos os portugueses. "É esta a credibilidade do primeiro-ministro", vincou.



O líder do Chega concluiu dizendo que "quem não votar" favoravelmente a moção "será cúmplice deste governo".