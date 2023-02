Morreu João Salgueiro, antigo ministro das Finanças

João Salgueiro, antigo ministro das finanças, morreu esta sexta-feira. O economista, banqueiro e político, tinha 88 anos. "Portugal perde hoje um dos seus mais brilhantes economistas da segunda metade do século XX", diz o Presidente da Republica, Marcelo Rebelo de Sousa, no site da Presidência.

Salgueiro iniciou a carreira no Banco do Fomento Nacional. Foi também presidente da Associação de Bancos Portugueses e chegou a se vice-governador do Banco de Portugal.

Foi depois do 25 de abril que o economista decidiu unir-se ao Partido Social Democrata (PSD) e, entre 1981 e 1983, foi Ministro das Finanças. Em 1985, também num âmbito político, concorreu à liderança do PSD, tendo perdido para Cavaco Silva.



"O Presidente da República evoca e agradece o seu constante e sempre prospetivo contributo cívico, assinalado com a Grã-cruz da Ordem do Infante D. Henrique, que lhe atribuiu em 2021, e apresenta os seus sentidos sentimentos à sua Família", concluiu Marcelo na mensagem.