Morreu o arquiteto paisagista Gonçalo Ribeiro Telles

Gonçalo Ribeiro Telles, arquiteto paisagista, morreu esta quarta-feira aos 98 anos.

O também político, ecologista e professor universitário foi ministro de Estado e da Qualidade de Vida do VII Governo Constitucional, liderado por Francisco Pinto Balsemão, entre 1981 e 1983.





O Governo, em homenagem a Ribeiro Telles, decretou um Dia de Luto nacional, marcado para esta quinta-feira, dia 12 de novembro."O país tem para com Gonçalo Ribeiro Telles uma enorme dívida de gratidão, quer no lançamento das bases da política ambiental em Portugal, quer no desenvolvimento de uma consciência ecológica. Sendo um homem à frente do seu tempo, as ideias que defendia há 50 anos e eram então consideradas utópicas, são hoje comummente aceites. A sua perda é inestimável. O seu legado, felizmente, perdura, e somos todos seus beneficiários", afirma António Costa, em comunicado enviado às redações e onde o Governo expressa as condolências à família de Gonçalo Ribeiro Telles.

Com trabalho na área da proteção ambiental, foi o responsável pela criação da Reserva Agrícola Nacional, a reserva Ecológica nacional e do Plano Diretor Municipal. O trabalho como ativista nasce logo durante o período da ditadura, procurando a organização dos espaços verdes de Lisboa e reclamando a falta de atenção dada às camadas mais pobres da população, no que diz respeito às condições de habitação e construção, especialmente após as cheias de 1967.

Nascido a 25 de maio de 1922, licenciou-se em Engenharia Agrónoma e Arquitetura Paisagista no Instituto Superior de Agronomia.

É um dos ‘pais’ do jardim da Fundação Calouste Gulbenkian, tendo assinado este projeto com António Viana Barreto.

Crítico da plantação de pinheiro e eucaliptos, foi fundador do Partido da Terra (MPT), com o qual manteve ligação política até 2007.