"Não tem condições para se manter no cargo": PAN ameaça deixar cair governo na Madeira

O PAN da Madeira retirou, esta quinta-feira, o apoio a Miguel Albuquerque e ameaçou deixar cair o governo da Madeira, na sequência das notícias que têm vindo a público após ter sido desencadeada uma megaoperação da PJ, que deteve três pessoas e constituiu arguido o presidente do executivo regional.

"Na sequência da crise política da Madeira e tendo em conta as últimas informações que vieram a público no caso que envolve o Presidente do Governo Regional da Madeira, respeitando, contudo, a presunção de inocência, a Comissão Política Regional do PAN Madeira e a Comissão Política Nacional consideram que o Dr. Miguel Albuquerque não tem condições para se manter no cargo", disseram em comunicado.





O PAN acrescenta que está disponível para continuar a viabilizar o acordo de incidência parlamentar, caso seja indigitado um novo titular para o cargo" de Miguel Albuquerque.O presidente da Madeira já repetiu várias vezes que não se irá demitir.