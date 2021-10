"Não tenciono protagonizar nenhuma candidatura" ao PSD, diz Luís Montenegro

O social-democrata Luís Montenegro afasta uma nova candidatura à liderança do PSD e considera que só se justifica Rui Rio recandidatar-se se sentir que pode recuperar eleitoralmente para vencer as legislativas, recusando "embandeirar em arco" as autárquicas.

Em entrevista à TSF e Jornal de Notícias, o antigo líder parlamentar do PSD - e que na última disputa interna do partido obrigou Rui Rio a uma inédita segunda volta no PSD -- deixou claro não estar nos seus planos "assumir uma recandidatura a presidente do PSD nesta altura".

"Não tenciono protagonizar nenhuma candidatura por várias razões. As principais são que eu tinha um projeto de afirmação política do PSD a quatro anos, quando me apresentei a votos há dois anos, e creio que não tendo acontecido nessa altura, não é que não pudesse acontecer agora outra vez, mas envolvi-me em projetos de natureza profissional, pessoal, familiar que não queria deixar a meio nesta altura", explica.