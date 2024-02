Número três da lista de candidatos pelo Chega de Viana do Castelo é "empresário da noite"

António Laranjo, empresário, é o número três da lista de candidatos a deputados pelo Chega no círculo eleitoral de Viana do Castelo.Segundo o Minho Digital, o empreendorismo estará "inclinado" para "negócios da noite" na Praia da Amorosa pelas "piores razões". De acordo com a mesma fonte, estes negócios deverão estar ligados à exploração sexual de jovens sul-americanas.O irmão de António Laranjo já esteve detido por alegado envolvimento numa rede organizada. Esta rede trazia jovens que se prostituíam em Portugal e que depois se deslocavam para Luxemburgo.A Presidente Distrital do Partido, Elsa Abreu, não quis prestar declarações ao jornal. Também André Ventura e Pedro Pinto foram confrontados por mensagens, mas não responderam.