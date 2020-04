"Ganhámos a primeira batalha": Marcelo garante que pico foi adiado e propagação do coronavírus desacelerou

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou esta quinta-feira ao País depois de ter sido aprovada no Parlamento a renovação do Estado de Emergência devido à pandemia de coronavírus por mais 15 dias.Logo no início da sua intervenção ao País, o Chefe de Estado admitiu que o que se vive atualmente "vai ser o nosso maior desafio dos últimos 45 anos". Para o Presidente da República esta é uma "causa nacional" contra um "adversário insidioso".Sobre a evolução da pandemia de Covid-19, Marcelo Rebelo de Sousa não deixou passar ao lado a vitória já conquistada. "Ganhámos a primeira batalha, adiámos o pico, moderámos a propagação do vírus", disse acrescentando que o País agora tem de continuar a trabalhar para "ganhar a segunda fase".Antes de terminar a sua intervenção, o Presidente da República realçou que este é "o maior desafio da vida de todos nós". Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou ainda que Portugal se compromete a vencer segunda fase de pandemia.Em atualização