"Ainda hoje me lembro de tudo o que nesse dia conversei com o meu pai... tinha um humor extraordinário, era muito brincalhão por vezes, algo sarcástico. Era alguém com princípios, com valores e, antes de mais, com uma enorme coragem." Daí não se "conformar" com o desfecho do Processo FP-25 de Abril."Nunca os feitos das vítimas foram enaltecidos, nem nunca a sua memória foi preservada ou defendida pelo Estado. Os assassinos foram amnistiados e as vítimas ignoradas. A Assembleia da República e o Dr. Mário Soares foram magnânimos com terroristas assassinos e displicentes com as suas vítimas. Otelo continua a aparecer no 25 de Abril como se fosse um herói da liberdade, apesar de carregar aos ombros o peso de 19 mortos... ". Leia a reportagem na revista Sábado