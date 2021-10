Rio ataca Marcelo: "Acho muito estranho que o Presidente da República receba um candidato à liderança de um partido"

A Assembleia da República vota, esta quarta-feira, a proposto do Orçamento do Estado para 2022.O cenário mais provável é do chumbo da proposta, caso se concretizem os sentidos de votos já anunciados pelos partidos. O BE, o PCP, o PSD, CDS, IL e Chega anunciaram a intenção de votar contra. O PS irá votar a favor, o PAN e as deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues vão abster-se.

Caso estas declarações de voto se concretizem, a proposta orçamental será chumbada com 108 deputados a favor, 115 contra e 5 abstenções, se todos os 230 parlamentares estiverem presentes.





Ao minuto Atualizado a 27 de out de 2021 | 11:20

11:19 | 27/10 Verdes dizem que continuam a haver desigualdades sociais em Portugal O deputado do Partido Ecológico Os Verdes, José Luís Ferreira diz que há desigualdades sociais e fala em evasão fiscal e paraísos fiscais.



José Luís Ferreira quer saber quais as medidas do Estado contra estas situações, e que os Verdes já avançou com propostas neste sentido.

11:11 | 27/10 CDS diz que Governo não teve apoio da esquerda porque não quis O deputado João Almeida, do CDS-PP, ataca o Governo ao referir que o Governo não teve apoio da esquerda para a aprovação do Orçamento do Estado porque "não quis".

11:07 | 27/10 "Não nos contentamos com a recusa deste Governo", diz PCP O Partido Comunista Português afirmou que é difícil falar em "contas certas com reformados, jovens, se todos os anos há 1400 milhões para as PPP". "Não nos contentamos com a recusa deste Governo. Queremos mesmo que estas medidas avancem. Diga-nos lá quais são os compromissos que o Governo está disposto a assumir", acrescentou.



Duarte Alves, do PCP, disse que o Governo dá borlas às empresas referindo-se à GALP e à EDP.

11:03 | 27/10 "Os 79 deputados do PSD são contra o Orçamento do Estado", diz Rui Rio O líder do PSD, Rui Rio, faltou ao debate do Orçamento do Estado (OE) em dia de votação na generalidade mas falou aos jornalistas referindo que os 79 deputados partido são contra o OE.



Rui Rio disse que o "partido não devia ter marcado eleições porque podia ter havido uma crise. Havia o risco porque o OE vai reprovar".



O deputado atacou Rui Rangel, candidato à liderança do PSD: "Acho muito estranho que o Presidente da República receba um candidato à liderança de um partido".





10:49 | 27/10 Mariana Mortágua contesta que Orçamento cumpra os diálogos com a esquerda A deputada do BE, Mariana Mortágua, contesta ministro João Leão de que o Orçamento cumpra os diálogos com a esquerda.



A deputada acusa o Governo de criar mais horas extraordinárias em vez de contratar mais médicos.



A deputada do BE, Mariana Mortágua, contesta ministro João Leão de que o Orçamento cumpra os diálogos com a esquerda.

A deputada acusa o Governo de criar mais horas extraordinárias em vez de contratar mais médicos.

Mariana Mortágua questiona o motivo da subexecução de verbas e sublinha que o Governo mantém no orçamento "compra de equipamento para hospitais que ainda não foram construídos". 

A deputada Mariana Mortágua do Bloco de Esquerda defende que "acolher atempadamente propostas de um partido respeitando as suas prioridades é diferente de decidir no lugar desse partido que medidas devem aceitar, como devem ser aplicadas e pedir a esse partido que adote essas medidas como suas".

10:46 | 27/10 PS diz que Orçamento é "totalmente à esquerda" O deputado do Partido Socialista, Filipe Neto Bradão, disse que este é um Orçamento "totalmente à esquerda" e que consagra o maior investimento no SNS.







10:40 | 27/10 PSD diz que "debate está a "ser verdadeiramente surreal" O deputado do PSD, Duarte Pacheco, referiu que o "o primeiro-ministro e o Governo não tem estratégia" e que o debate está a "ser verdadeiramente surreal".



O deputado do PSD, Duarte Pacheco, referiu que o "o primeiro-ministro e o Governo não tem estratégia" e que o debate está a "ser verdadeiramente surreal".

Duarte Pacheco questionou que o OE é uma proposta entregue à Assembleia da República ou uma "lista de mercearia" negociada com os partidos à esquerda nos últimos dias. Duarte Pacheco acusa o Governo de estar "sem estratégia", porque aquilo que está a apresentar no Parlamento não é o documento inical mas sim uma "manta de retalhos" que chegou depois de negociar os partidos à sua esquerda.