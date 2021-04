Parlamento debate último relatório sobre o Estado de Emergência

Os deputados reúnem-se esta quarta-feira no Parlamento para debater o mais recente relatório sobre sobre a aplicação do estado de emergência, entre 17 e 31 de março, cujo fim foi decretado por Marcelo Rebelo de Sousa.

O documento é apresentado pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, num debate que deverá durar cerca de uma hora, com intervenções de todos os partidos.

17:21 | 28/04 André Ventura questiona se Mamadou Ba vai ficar à frente de grupo de trabalho contra racismo André Ventura, líder do Chega, pergunta se Mamadou Ba vai ficar à frente de um grupo de trabalho contra o racismo após ter chamado "bosta aos polícias".



"O Governo decidiu criar um grupo de trabalho para combater o racismo e Mamadou é representante de uma organização que combate há décadas o racismo em Portugal", respondeu Mariana Vieira da Silva.

16:55 | 28/04 "Procuramos diversificar os canais de resposta" à violência doméstica, diz ministra Telmo Correia, deputado do CDS-PP, pergunta à ministra Mariana Vieira da Silva quais as preocupações do Governo relativamente ao aumento da violência doméstica em contexto da pandemia.



"Procurámos diversificar os canais de resposta, por email e mensagem escrita, para quem não podia fazer chamada telefónica", esclarece a ministra.



"Os nossos atendimentos subiram e tivemos mais capacidade de resposta do que em 2019", admite Mariana Vieira da Silva.







16:42 | 28/04 Comunidade LGBTQ não representada nos Censos 2021 porque "questão não surgiu", diz ministra Mariana Vieira da Silva respondeu a questões sobre a comunidade LGBTQ. "Temos procurado manter sempre o contacto com as principais organizações do setor. Procuramos responder a questões de pessoas trans que pararam tratamentos durante a pandemia. Temos procurado reforçar respostas a pessoas vítimas de violência. Temos realizado reporte para respeitar e dar valor à estratégia de saúde para as pessoas LGBT", referiu.



Relativamente ao facto de a comunidade LGBT não estar representada nos Censos 2021, a ministra explicou que a matéria é da competência no INE e que "durante o período em que o inquérito esteve em discussão pública, essa questão não surgiu".

16:21 | 28/04 Ministra revela que dados sobre desigualdade salarial serão conhecidos em junho Mariana Vieira da Silva referiu que "um dos temas do Plano de Resolução e Resiliência (PRR) é a preparação da sociedade para a sociedade digital", sendo que o Governo tem programas na rede digital para um compromisso com a igualdade de género.



Relativamente à Lei da igualdade salarial, a ministra disse que em junho deste ano sairá o balanço desses dados. "A ACT notificará empresas para que apresentem o plano de divulgação. Esta lei será avaliada ao longo de 2021", explicou.

16:08 | 28/04 Ministra do Estado e da Presidência garante que plataforma censos 2021 é segura Mariana Vieira da Silva, Ministra do Estado e da Presidência, disse que a plataforma dos censos 2021 é segura.



15:53 | 28/04 Ministra rejeita críticas à saúde e defende números conseguidos desde janeiro A ministra da Saúde defendeu esta quarta-feira os números conquistados desde janeiro rejeitando as críticas feitas à saúde e à falta de contratação de mais profissionais.



Marta Temido afirma que só aqui chegamos graças aos pportugueses e às decisões acertadas dos mesmos. "Os indivíduos tiveram a capacidade de se unir", apontou.



A ministra sublinha ainda que o SNS realizou mais 19% de consultas de cuidados primários em março e que esses números são notáveis.



"Não vamos desistir do futuro", conclui.





15:52 | 28/04 Bloco de Esquerda oede mais testagem e aceleração da vacinação Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, defende mais testagem e aceleração da vacinação após um janeiro vivido numa situação "muito dura".



"Os profissionais de saúde conseguiram controlar a pandemia. Mas o fim do estado de emergência não pode ser o fim das respostas públicas: vacinação e testagem em grande escala funcionam", aponta.



15:42 | 28/04 CDS alerta para o desemprego e defende vacinação nos farmacêuticos Ana Rita Bessa, do CDS-PP, defende os farmacêuticos como grupo que deveria estar à frente na vacinação.



A deputada afirma que o CDS mantém a preocupação com a testagem em Portugal que regista números semelhantes aos do confinamento. Ana Rita Bessa defende que devem ser realizados mais testes agora que estamos a desconfinar.



Bessa aponta ainda para o desemprego que continua a agravar-se mesmo tendo havido uma melhoria na economia alavancada pela reabertura dos espaços.



A deputada afirma que é preciso acelerar a vacinação pois ainda não se chegou às cem mil vacinas diárias previstas só para maio.

15:39 | 28/04 PAN pede mais apoios e alerta para falta de inclusão Bebiana Cunha do PAN adirma que faltam apoios aos concelhos que tiveram de regredir no plano de desconfinamento.



A deputada alerta ainda para a falta de inclusão dado o exemplo de "encarregados de educação surdos que continuam a não ver assegurada a sua participação no acompanhamento dos educandos".



Sobre o relatório, a deputada alerta que está na altura de apoiar trabalhadores e famílias.

15:36 | 28/04 Mariana Silva dos Verdes diz que relatório deixa perguntas por responder Mariana Silva dos Verdes critica o relatório por não apresentar dados sobre os negócios que não abriram e os trabalhos que ficaram para trás.



A deputada defende ainda que os apoios não estão a chegar às pequenas empresas devido a "burocracias inultrapassáveis".



Mariana Silva afirma ainda que os deputados deviam ter acesso às informações sobre as condições de trabalho nas empresas em plena pandemia através do ACT e alerta para o medo que ainda subsiste dos portugueses se deslocarem aos centros de saúde.



Para a deputada, o relatório deixa muitas perguntas por responder.