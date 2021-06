Parlamento vai levantar imunidade parlamentar ao deputado do PS Ascenso Simões após episódio de insultos a PSP

O parlamento vai levantar a imunidade parlamentar ao deputado do PS Ascenso Simões para ser ouvido no processo após um incidente, em setembro de 2020, com um agente da PSP, junto à Assembleia da República.

O parecer para levantar a imunidade parlamentar do deputado, que só assim pode ser ouvido no processo pelo Ministério Público, foi aprovado por unanimidade na comissão parlamentar de Transparência e Estatuto dos Deputados e vai ser votado pelo plenário da Assembleia da República, na quarta-feira.

O parlamentar socialista também tinha pedido o levantamento da imunidade.

Após o incidente, junto à Assembleia da República, em setembro de 2020, filmado por um cidadão, e em que houve versões contraditórias sobre se a Ascenso Simões foi ou não dada ordem de detenção pelo polícia, o deputado do PS e o agente da PSP apresentaram queixas, que deram origem a este processo.

Em 17 de setembro de 2020, o ministro da Administração Interna pediu à Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) a "abertura de um inquérito para apurar a atuação da PSP e eventuais responsabilidades no caso do deputado socialista Ascenso Simões".

O deputado do Partido Socialista, Ascenso Simões, recebeu esta quarta-feira ordem de detenção da PSP na rua de São Bento, junto à Assembleia da República, em Lisboa.



O incidente, confirmado ao CM pelo deputado, surgiu depois de Ascenso Simões ter sido mandar parar junto a umas obras a decorrer naquela artéria. "[O polícia] disse-me que estava detido", revelou Ascenso Simões. Ao CM, as relações públicas da PSP esclareceram que "não foi dada qualquer ordem de detenção a qualquer cidadão na situação em apreço".



A troca de argumentos verificou-se quando o deputado pretendeu estacionar no parque do parlamento enquanto o agente terá pedido para estacionar no exterior. "O agente que me havia interpelado veio ao meu encontro e, sem modos, pediu-me a identificação por eu estar a implicar com a autoridade", justifica Ascenso Simões.



Uma testemunha ocular confirmou ao CM que existiu uma troca de insultos entre o deputado e os polícias que acabaria por envolver também vizinhos. "Um cidadão vestido de negro resolveu insultar-me ao que respondi que se tratava de um comportamento fascista, salazarista", disse o deputado. Um vídeo gravado por uma testemunha dá conta da exaltação do deputado que em plena rua tira satisfações com um morador.





Esta não é a primeira vez que Ascenso Simões se envolve em polémicas. Em 2019, o deputado enviou para uma funcionária da Assembleia da República intervenções dos parlamentares socialistas eleitos pelo círculo de Vila Real.



Conta a revista Sábado que a funcionária pediu para não receber mails com tal teor, ao que o deputado ripostou: "é lamentável que os funcionários, que só existem porque há deputados e porque há democracia, tenham que aceitar estes e aturar aquela". O sindicato dos funcionários parlamentares queixou-se ao presidente do parlamento, Ferro Rodrigues, acusando Ascenso de "manifestamente atentatória da honra e dignidade" dos visados.