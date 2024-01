Pedro Passos Coelho almoçou este sábado, véspera da Convenção da Aliança Democrática, com Rui Rio e com o juiz Carlos Alexandre. Ao, o ex-primeiro-ministro confirmou a presença no almoço que classificou de "muito eclético".Numa fotografia a que oteve acesso, é possível ver também o vice-presidente do PSD, Paulo Rangel, e Paulo Mota Pinto.Pedro Passos Coelho não está presente, este domingo, na Convenção da Aliança Democrática.