Maioria dos partido de acordo com data das eleições apontada por Marcelo. Mas há críticas

Após Marcelo Rebelo de Sousa anunciar oficialmente a dissolução da Assembleia da República, esta quinta-feira, marcando eleições legislativas antecipadas para dia 30 de janeiro, os vários partidos com assento parlamentar reagiram."Uma data incompreensívelmente tardia", considerou António Filipe, deputado do PCP, o primeiro partido a reagir. "Não se compreende como é que as eleições não são marcadas para a data mais cedo possível. O mais curto prazo possível correponderia ao pedido pela maioria dos partidos", disse, referindo-se ao 16 dia 16 de janeiro."É adiar a resolução dos problemas, a favor de conveniências de candidaturas partidárias de direita", criticou o deputado comunista. "Podiam perfeitamente ser realizadas mais cedo", acrescentou."É adiar a clarificação da situação política no País", defendeu António Filipe. "Sempre achámos que o país não precisava de uma crise política e não a provocámos", considerou António Filipe, afastando as críticas apontadas ao PCP de que é um dos responsáveis pela situação: "O PCP não trabalhou para que o OE fosse chumbado", terminou.Seguiu-se intervenção de João Cotrim Figueiredo, do Iniciativa Liberal que disse que "debates durante a época de Natal e do Ano Novo não são desejáveis para campanha esclarecedora".O deputado do IL sublinhou que o partido, no encontro com Marcelo já tinha dito que "30 de janeiro foi a data que considerámos mais razoável para as eleições"."A data fixada é uma data correta e razoável", terminou Cotrim Figueiredo.Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, começou por considerar que "não desejámos eleições": "Não foi essa a vontade do primeiro-ministro e do Presidente da República", considerou."Não foi pelo BE que houve uma crise para rejeitar pagamento de pensões, para faltar a garantia que o SNS fosse um pilar", diss o deputado bloquista, reforçando as críticas apontadas à proposta de OE 2022 do Governo.Ainda assim, os bloquistas concordam com a data anunciada por Marcelo: "Ninguem compreenderá que se faça guerra politica por causa de uma data de eleições"André Ventura, deputado único do Chega, criticou a data por não ser "a que preferíamos, como a generalidade dos partidos", referindo-se ao dia 16 de janeiro.Ventura ressalvou, no entanto: "Compreendemos os argumentos do Presidente da República". O deputado do Chega assinalou que "Ficou claro a quem o Presidente aponta o dedo para quem causou a crise políca" e clarificou:"Esses responsáveis são o Governo do PS e os seus parceiros", terminou.Inês Sousa Real, do PAN considerou que o partido "defendeu que os portugueses possam ter um OE o quanto antes" e apontou, mais uma vez que "esta crise politica era algo que os portugueses não desejavam".A porta-voz do PAN concorda com a data apontada por Marcelo: "O 30 de janeiro acautela que a campanha eleitoral não colide com o Ano Novo e Natal. Por outro lado, é importante que todos os partidos possam participar na campanha do ato eleitoral"."Nós informámos o PR que havia outras alternativas que não a dissolução do Parlamento", começou por dizer Mariana Silva, dos Verdes. A deputada criticou que o partido queria a data das legislativas antecipadas mais cedo: "Não se pertmitiu que as eleiçoes fossem o mais rapido possivel, a 26 de janeiro".A deputada explicou a razão de ser defendida esta data: "Para que o proximo OE entre o mais rápido possivel em funções".Em plena crise interna, o CDS-PP criticou a data escolhida por colocar um "desafio" ao partido no que diz respeito à preparação da campanha eleitoral."O CDS depara-se com o desafio da preparação de uma campanha eleitoral que o PS já iniciou no dia do chumbo do Orçamento do Estado", considerou Cecília Correia.A deputada acrescentou que, para além do período limitado para preparara a campanha das legilativas, há ainda a questão interna: "Há um impedimento prático de em 6 semanas preparar o partido para as eleições internas"."Compreendemos e respeitamos a decisão", começou por dizer José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do PS, sobre a data anunciada por Marcelo Rebelo de Sousa, acrescentando que o partido "tudo fez para evitar esta crise politica, procurando alcançar o acordo para o OE"."Apresentamos uma boa proposta (...), tinha apoios muito significativos para as empresas e para o conjunto da economia", disse o deputado, lamentando o chumbo do documento na AR. "Com o PS não haverá vazio de poder", adiantou.O socialista deixou ainda um apelo para as legislativas: "Apelamos à forte mobilização dos portugueses para esta eleição, para garantir certeza e estabilidade""Respeitamos a decisão do Presidente da República, na sua plenitude, e a data permite que todos possam participar ativamente e conscientemente nesta campanha eleitoral", terminou José Luís Carneiro.