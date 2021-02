PDS propõe adiamento das eleições autárquicas por 60 dias

O líder do PSD, Rui Rio, anunciou esta sexta-feira que o partido vai propor à Assembleia da República o adiamento das eleições autárquicas por 60 dias.A proposta prevê que as eleições autárquicas ocorram entre 22 de novembro de 2021 e 14 de dezembro de 2021 em vez de decorrer em setembro como está previsto. Segundo Rui Rio o adiamento permite que os candidatos às autarquias possam fazer a campanha mais próxima dos eleitores.A proposta surge após o anúncio do Governo de que a 31 de agosto de 2021 o país vai alcabçar a imunidade de grupo. Rui Rio, apesar de dizer que está cético quanto a esta meta, diz que caso se venha a comprovar vão haver poucos dizias para a realização de campanha desde o final do mês de gosto até meados de setembro.