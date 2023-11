Pedro Nuno Santos elogia legado de António Costa e acusa direita de não cumprir promessas

O socialista Pedro Nuno Santos apresentou oficialmente a candidatura à liderança do Partido Socialista (PS), esta segunda-feira.



"Os portugueses conhecem-me. O PS conhece a minha vontade de fazer acontecer. Os erros que cometemos e as cicatrizes que carregamos fazem parte", declarou.



O anúncio da candidatura de Pedro Nuno Santos surge na sequência da polémica em torno do Governo, quando veio a público uma investigação sobre os projetos de lítio e hidrogénio verde, envolvendo nomes de membros do Executivo. Perante o "momeento difícil para o PS", o candidato asseverou que o partido não vai passar os próximos quatro meses [até às eleições legislativas de março de 2024] a discutir um processo judicial".



O ex-ministro das Infraestruturas elogiou o legado de António Costa, primeiro-ministro demissionário, "um dos melhores políticos portugueses", cujo legado "é injusto esquecer", lembrando os "mais de 600 mil empregos criados desde que o PS assumiu o poder em 2015".



"O nosso líder desfez o bloqueio com os outros partidos da esquerda", referiu, em alusão ao acordo de incidência parlamentar alcançado com o PCP e o Bloco de Esquerda em 2015 e 2019.



Em sentido contrário, vincou que "a direita não cumpre as promessas e quer diminuir direitos", enquanto se prepara para "se unir com forças populistas, racistas e xenófobas".



"A direita não tem credibilidade. Cortou na saúde e na educação", argumentou Pedro Nuno Santos. As prioridades do candidato passam por "salários dignos, empresas fortes e rentáveis, diálogo e concertação". Como tal, o ex-ministro das Infraestruturas entende que "o PS é a plataforma que melhor defende os trabalhadores".



O socialista agradeceu o apoio de Francisco Assis e salientou que "a candidatura de José Luís Carneiro [o primeiro a chegar-se à frente] enriquece o debate e dá força ao partido".



Recorde-se que António Costa pediu a demissão, na terça-feira, após o Ministério Público revelar que o chefe do Executivo é alvo de uma investigação autónoma do Supremo Tribunal de Justiça. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convocou eleições legislativas antecipadas para 10 de março de 2024.