Pedro Nuno Santos discursa no encerramento do congresso do PS. Acompanhe aqui

Pedro Nuno Santos lembra que, no 50.º aniversário do 25 de Abril, é preciso reafirmar diferentes valores. "Abril não é só passado, é também futuro", reforça.



"O partido português que está em melhores condições de traduzir no futuro os valores de Abril é o PS."



O secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, discursa este domingo no encerramento do 24.º Congresso dos socialistas, na Feira Internacional de Lisboa."É sobre nós que cai uma enorme responsabilidade de escrever um novo capítulo na história do PS", começa por dizer o líder socialista.Antes de Pedro Nuno Santos falar foi realizada uma homenagem a Mário Soares, no dia em que é sinalizado o sétimo aniversário da morte do ex-Presidente da República.O discurso foi realizado depois de ter sido eleita, com mais de 90% dos votos, a lista para a Comissão Nacional.O discurso é ouvido pelos membros dos partidos da oposição presentes na FIL. Dos partidos com assento parlamentar, apenas o Chega não está presente.Em atualização