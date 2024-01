Membros de vários partidos convidados para encerramento do congresso do PS. Chega não estará presente

O encerramento do 24.º congresso do Partido Socialista, na Feira Internacional de Lisboa, vai contar com a presença de convidados de vários partidos com assento parlamentar, além do CDS-PP. O Chega não estará presente no evento.Os convidados presentes vão poder assistir ao segundo discurso do secretário-geral dos socialistas, Pedro Nuno Santos, que fala após a eleição dos novos órgãos nacionais do partido.: Miguel Pinto Luz, Inês Ramalho, Joaquim Sarmento, Ângelo Pereira;: Ricardo Costa, Rosa Rabiais, António Filipe, Duarte Alves;: Joana Mortágua, Luís Fazenda, Jorge Costa;: Rodrigo Saraiva, Mariana Leitão, Rodrigo Gonçalves;: Diogo Moura, Maria Luís Aldim, José Manuel Rodrigues;: Helena Chaves Costa, Pedro Fidalgo Marques;: Paulo Muacho, Isabel Mendes Lopes, Jorge Pinto.