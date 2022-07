O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, foi esta quarta-feira ao Parlamento esclarecer os deputados de que “não há uma posição fechada” sobre a localização do novo Aeroporto de Lisboa e que há vontade de falar com o PSD sobre o assunto.



Depois de ter visto o seu despacho sobre a localização revogado pelo primeiro-ministro, Pedro Nuno Santos - ouvido na comissão de Economia e Obras Públicas por requerimento do PSD para dar esclarecimentos sobre os problemas nos aeroportos de Lisboa e do Porto - abandonou a posição de confronto com Luís Montenegro, que tinha acusado de não mostrar disponibilidade para ser parte da solução, dizendo agora que “há abertura total para conversarmos com o PSD”.









