"Valor é alto em qualquer país, mas condizente com os salários da TAP": Ex-ministro sobre valor pago a Alexandra Reis

O ex-ministro Pedro Nuno Santos está a ser, esta quinta-feira, ouvido na comissão de inquérito à TAP, sobre a polémica indemnização de Alexandra Reis, que motivou a sua saída do Governo.



Pedro Nuno Santos começa o discurso, dizendo que ansiava há muito pela audição. "É a audição mais complicada, muito foi dito nos últimos meses. Muito aconteceu para lá daquilo que está nos comunicados", aponta, relembrando que desde a sua saída emitiu dois textos e não se voltou a pronunciar.



"A TAP era o dossiê mais difícil, mais complexo e escrutinado que tínhamos nas mãos. A indemnização da Alexandra Reis é menos de 1% daquilo que foi feito, mas foi aquilo que me levou a sair", justifica.





uando vejo a mensagem não passei a lembrar-me, mas a ter um suporte físico que me explicava o que tinha acontecido. Quantas vezes acontece não se lembrarem" do conteúdo de um e-mail?", disse.



"Entreguei-me de corpo e alma ao dossié da TAP"



Pedro Nuno Santos disse ainda que existe uma grande pressão política e mediática sobre a TAP, apesar da companhia aérea ter demonstrado lucro e subidas.

O antigo ministro das Infraestruturas explicou que foi confrontado com uma proposta de valor inicial para indemnização que achou alto. Fez essa apreciação e voltou a ser questionado com outro valor que também considerou elevado. " Quando me disseram que não era possível baixar mais, eu dei o okay", salienta.Pedro Nuno Santos destacou o valor atribuído de 500 mil euros "é alto em qualquer país, sobretudo em Portugal, mas é condizente com os salários da TAP"."Nem é verdade que eu alguma vez tenha dito que não sabia de nada, nem é verdade que eu sabia de tudo. Nós hoje olhamos para estes temas com uma clareza e limpidez que não tínhamos naquela altura. Tive envolvido apenas no início. Não vou passar a mentir porque a mentira parece mais credível", apontouO ex-ministro deu conta da pesada agenda que tinha quando tinha a pasta das infraestruturas. "Tinha muitas coisas em mãos, devido ao meu cargo. Não tinha memória", sustentou.Quando se apercebeu da mensagem em que aprovava a indemnização, Pedro Nuno Santos não se lembrou imediatamente do seu teor. "Q

"Entreguei-me de corpo e alma ao dossiê da TAP. Dei o corpo às balas. Mas sabia que a melhor forma de contribuir era não me meter na gestão".



"Felizmente conseguimos atingir resultados, infelizmente não correu tudo bem e o processo indemnizatório a Alexandra Reis correu mal", rematou.

