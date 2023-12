Pedro Nuno Santos tem cerca de 60% dos votos e lidera em cinco dos seis distritos já contados

Pedro Nuno Santos tem cerca de 60% dos votos e lidera em cinco dos seis distritos já contabilizados nas eleições internas do Partido Socialista, sabe oO candidato ganhou nos distritos de Évora, Portalegre, Leiria, Guarda e Bragança. José Luís Carneiro saiu vencedor no distrito de Vila Real.Os militantes do PS continuam a votar este sábado para eleger o próximo secretário-geral nas federações do Algarve, Baixo Alentejo, Braga, Coimbra, Porto, Santarém, Viseu, Açores e Madeira.Na noite de sábado serão divulgados pelas 23h30 os resultados na sede nacional do PS.O Congresso Nacional do Partido Socialista vai realizar-se entre 5 e 7 de janeiro.