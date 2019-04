Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pessimismo ‘arrasa’ previsões económicas

Um terço dos portugueses estima que o País estará pior em 2020 e daqui a três anos.

Por João Maltez e Salomé Pinto | 08:24

Os portugueses estão mais pessimistas sobre o futuro da economia, segundo uma sondagem da Aximage para o CM e o ‘Negócios’.



Cerca de um terço dos inquiridos estima que o País estará pior em 2020 e 2022. Apenas 20% e 29,5% preveem uma melhoria da economia daqui a um e três anos.



As expectativas estiveram em alta, em abril de 2017 e de 2018, mas o pessimismo voltou a abater-se sobre os portugueses, a seis meses das eleições legislativas de 6 de outubro.



Os resultados regressam aos níveis do início do mandato do Governo de António Costa, em abril de 2016.



Há três anos, 30,3% e 25,1% dos portugueses anteviam um mau desempenho da economia a um e três anos, respetivamente.



Apenas 28,4% tinham uma visão positiva para um ano, embora as perspetivas fossem mais otimistas para três anos: 49% achavam que a economia iria melhorar.



Depois de o Executivo ter conquistado a confiança dos portugueses, provando que a reposição de rendimentos era compatível com finanças saudáveis, agora novos desafios têm provocado erosão no Governo.



A polémica em torno das nomeações de familiares, as previsões mais negativas do FMI, da Comissão Europeia ou do Banco de Portugal, o Brexit e a guerra comercial entre a China e os EUA poderão estar na origem deste novo pessimismo.



Só a OCDE é mais otimista do que o Governo

Entre as principais instituições nacionais e internacionais que avançam com estimativas sobre o crescimento da economia nacional para 2019, só a OCDE – que prevê uma subida de 2,1% do Produto Interno Bruto – aponta para um valor melhor do que o esperado pelo Governo (1,9%).



O Fundo Monetário Internacional, a Comissão Europeia e o Banco de Portugal estimam um aumento de 1,7% e o Conselho de Finanças Públicas de 1,6%.



Défice esperado este ano poderá ser excedente

O Programa de Estabilidade 2019-2013, que o ministro das Finanças enviará hoje para Bruxelas, mantém o défice de 2019 em 0,2% do PIB.



Contudo, caso se repita a tendência com as previsões dos anteriores programas de Mário Centeno, poderá haver um excedente orçamental.



Em 2018, a estimativa era de um défice de 0,7%, mas ficou em 0,5%. No programa que vai para Bruxelas, apurou o CM, são avançados excedentes entre 0,2% e 0,8%, de 2020 a 2023. Neste último ano, a dívida pública baixará para 99,5% do PIB.



FICHA TÉCNICA

Universo: Indivíduos inscritos nos cadernos eleitorais em Portugal com telefone fixo no lar ou possuidores de telemóvel.



Amostra: Aleatória e estratificada (região, habitat, sexo, idade, escolaridade, atividade e voto legislativo) e representativa do universo foi extraída de um subuniverso obtido de forma idêntica. A amostra teve 602 entrevistas efetivas: 293 a homens e 309 a mulheres; 58 no Interior Norte Centro, 79 no Litoral Norte, 103 na Área Metropolitana do Porto, 112 no Litoral Centro, 167 na Área Metropolitana de Lisboa e 79 no Sul e ilhas; 98 em aldeias, 164 em vilas e 340 em cidades. A proporcionalidade pelas variáveis de estratificação é obtida após reequilibragem amostral.



Técnica: Entrevista telefónica por C.A.T.I., tendo o trabalho de campo decorrido entre os dias 30 de março e 1 de abril de 2019, com uma taxa de resposta de 74,7%.



Erro probabilístico: Para o total de uma amostra aleatória simples com 602 entrevistas, o desvio-padrão máximo de uma proporção é 0,020 (ou seja, uma margem de erro - a 95% - de 4,00%).



Responsabilidade do estudo: Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de Jorge de Sá e de João Queiroz.