Portugal e Espanha são "o maior destino turístico e gastronómico do mundo"

Secretária de Estado do Turismo salientando que os dois países "cada vez mais trabalham em conjunto" para se promoverem.

20:01

A secretária de Estado do Turismo afirmou esta quarta-feira em Lisboa que Portugal e Espanha constituem o maior destino turístico e gastronómico do mundo, salientando que os dois países "cada vez mais trabalham em conjunto" para se promoverem.



"Se juntarmos Portugal a Espanha, transformamo-nos no maior destino do mundo, turístico e também gastronómico, e esse é o exemplo que temos hoje aqui", afirmou Ana Mendes Godinho, na abertura da gala de apresentação do Guia Michelin Espanha e Portugal 2019, que decorre pela primeira vez em Lisboa.



"É um momento muito especial, [a realização] da gala pela primeira vez em Portugal, porque mostra bem como cada vez mais Portugal e Espanha trabalham em conjunto a promoverem os seus recursos, história e cultura, e neste caso, a gastronomia", sustentou.



Ana Mendes Godinho dirigiu um agradecimento à Michelin "por reconhecer a importância cada vez mais destes dois países, um destino, a Península Ibérica, a promover a gastronomia".



Antes, a secretária de Estado referiu que o primeiro-ministro, António Costa, foi "o maior impulsionador" para que Portugal acolhesse esta cerimónia -- que decorre pela 10.ª vez, mas que até aqui foi sempre realizada em Espanha.



Costa, recordou, está "num momento muito importante como o que se vive hoje aqui, a cimeira luso-espanhola, em que se estão a debater e a encontrar soluções em conjunto para cada vez mais Portugal e Espanha crescerem em conjunto".



O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, num breve discurso antes do momento do anúncio dos vencedores das estrelas Michelin, destacou a importância de "todos os agentes do turismo, gastronomia e restauração".



"Quem se recorda do que todos sonhávamos o que podia ser a gastronomia portuguesa, e não era, e onde chegámos nestes anos, graças a vocês", afirmou, referindo-se aos 'chefs' portugueses presentes na cerimónia.



"Uma palavra muito especial de agradecimento e reconhecimento aos nossos 'chefs' é um momento de partida que vai marcar uma nova fase [na gastronomia nacional]", disse o autarca.



Fernando Medina, num tom ligeiro, brincou ainda ao afirmar que precisava ser breve para "fazer uns telefonemas".



"Tenho uns telefonemas para fazer para marcar mesa, antes de aumentarem os preços, porque acho que é o que vai acontecer com os restaurantes, ao ganharem mais estrelas", brincou.