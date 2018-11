Órfã de golpe falhado em Angola interrompe discurso de João Lourenço em Lisboa

Mulher tentou recitar um poema em memória dos pais.

Por Lusa | 12:37

A conferência de imprensa do Presidente angolano foi este sábado interrompida por uma órfã do 27 de maio de 1977, que tentava recitar um poema em memória dos pais, vítima da repressão após a alegada tentativa de golpe de Estado em Angola.



O Presidente angolano, João Lourenço, que falava em Lisboa, permitiu a intervenção, mas não autorizou que declamasse o poema, considerando, pouco depois, questionado pelos jornalistas, que o caso de 27 de maio de 1977 é "um dossiê delicado" que ainda apresenta "feridas profundas" na sociedade.



Esta visita de Estado de três dias, que termina hoje, é também a primeira do género de um Presidente angolano a Portugal desde 2009, e envolveu a assinatura de 13 acordos entre os dois governos, tendo João Lourenço anunciado ainda que o chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, visitará Angola em 2019.



Durante a visita, João Lourenço disse antever "um futuro promissor" nas relações entre Portugal e Angola, e prometeu um "clima desanuviado" nas relações entre Luanda com Lisboa.



A visita de Estado termina hoje e o Presidente regressa a Luanda no domingo.