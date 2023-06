Presidente da República felicita autarcas eleitos no Luxemburgo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou este domingo quatro cidadãos pela sua eleição nas autárquicas do Luxemburgo, considerando que demonstraram a "importância, participação democrática e empenho cívico da comunidade luso-luxemburguesa".

"O Presidente da República felicita Kevin de Oliveira, José Vaz Rio, Louis Pinto e António da Costa Araújo, que foram os mais votados nas respetivas Comunas, nas eleições autárquicas deste domingo no Luxemburgo, demonstrando assim a importância, participação democrática e empenho cívico da comunidade luso-luxemburguesa", lê-se numa mensagem publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

As eleições locais no Luxemburgo realizaram-se este domingo.

Em março, o Presidente da República e o primeiro-ministro, António Costa, estiveram no Luxemburgo para reuniões com os homólogos daquele país e para um encontro com a comunidade portuguesa, no qual deixaram apelos à participação nas eleições.

O Luxemburgo é o país com a maior comunidade portuguesa no estrangeiro em proporção, representando 14,5% da população total e perto de um terço da população estrangeira.

O número de portugueses que emigraram para o Luxemburgo diminuiu em 2022, segundo dados do Portal de Estatísticas deste país, divulgados pelo Observatório da Emigração, em abril.

Estes dados indicam que, no ano passado, entraram no Luxemburgo 3.633 portugueses (menos 6,5% do que no ano anterior).

Em 2022, o Luxemburgo recebeu 31.433 estrangeiros, dos quais 11,6% foram portugueses.

Apesar da diminuição, Portugal continua a ser o principal país de origem da imigração no Luxemburgo, sublinha o Observatório da Emigração, uma estrutura técnica e de investigação independente, integrada no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES) do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa.