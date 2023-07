Presidente do Banco Central Europeu ameaça agir sobre subidas de salários

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, garante que a reguladora bancária “não ficará de braços cruzados” caso haja subidas de salários e margens de lucros das empresas, o que poderia deitar por terra o objetivo de fixar a inflação abaixo dos 2%.





O alerta foi dado por Lagarde no jornal francês ‘La Provence’. Se as empresas reduzirem as margens de lucro para pagar melhores salários aos trabalhadores, pode dar-se uma dupla subida das margens e dos salários, o que “alimentaria os riscos de mais inflação”, explicou. Vários políticos portugueses, incluindo o Presidente da República, já tinham criticado esta ideia, pela forma como perturba a vida das pessoas. Neste cenário, o BCE vai intervir para que a inflação anual estabilize abaixo dos 2%. É por isso que tem subido as taxas de juro, o que leva aos aumentos das prestações dos créditos à habitação.