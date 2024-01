PS apresentou queixa no DIAP do Funchal sobre caso das obras inventadas na Madeira

O PS apresentou queixa no DIAP (Departamento de Investigação e Ação Penal) do Funchal, durante a campanha eleitoral do ano passado, com base nas denúncias de Sérgio Marques, antigo governante social-democrata madeirense, que afirmou existirem obras inventadas na Madeira a partir de 2020, altura em que Alberto João Jardim estava no executivo, e ainda sobre favorecimento de grupos económicos e afastamento de secretários do Governo regional devido à influência de empresários.

Na altura em que foi apresentada a queixa no DIAP, Sérgio Gonçalves, do PS Madeira, sublinhou o facto de estarem em causa acusações graves de alguém que "conhece o regime do o PSD Madeira por dentro".

Nas denúncias, o social-democrata Sérgio Marques, que foi secretário regional, destacou ainda ter sido afastado por pressões de grupos económicos.

As denúncias de Sérgio Marques levaram à abertura de uma comissão de inquérito na Assembleia Legislativa da Madeira, que o socialista Sérgio Gonçalves destacou ter sofrido vários bloqueios da maioria.