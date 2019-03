Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PS elege o nono lugar nas eleições Europeias

Socialistas conquistam mais um deputado, garantindo a entrada de Manuel Pizarro.

Por Salomé Pinto | 08:58

O PS de António Costa prepara-se para conquistar mais um lugar, o nono, nas eleições Europeias de 26 de maio, segundo as projeções da sondagem da Aximage para o Correio da Manhã.



A lista dos socialistas, encabeçada pelo ex-ministro Pedro Marques, poderá alargar de oito para nove o número de assentos no Parlamento Europeu (PE), elegendo também Manuel Pizarro, que se encontrava numa zona cinzenta.



O líder da distrital portuense já tinha reclamado um lugar com maior destaque, mas acabou por aceitar as escolhas de Costa, que o posicionou logo atrás da sua conterrânea Isabel Santos.



Os portugueses terão direito a levar 21 deputados para Estrasburgo, tal como no sufrágio de 2014. Por isso, o maior peso socialista far-se-á à custa de outros partidos.



O barómetro prevê que a CDU perca um dos três eurodeputados que elegeu há cinco anos. O cabeça de lista João Ferreira deverá ser o único representante comunista no PE, embora as projeções contenham uma percentagem significativa de indecisos (5,3%), o que poderá levar a uma diferente distribuição dos lugares na assembleia dos 27 estados-membros.



O CDS de Assunção Cristas, que tem como cabeça de lista o eurodeputado Nuno Melo, deverá conquistar mais um lugar, subindo para dois eleitos. A sondagem faz as mesmas projeções para o Bloco de Esquerda de Catarina Martins, cuja figura principal às Europeias é Marisa Matias com assento no órgão comunitário desde 2009.



O PSD de Rui Rio perde ambição nesta sondagem que lhe dá os mesmos seis lugares de 2014. A lista, encabeçada por Paulo Rangel, ainda não está fechada mas sabe-se que Miguel Poiares Maduro será escolhido. E caem por terra as expectativas do PAN e do Aliança, de Pedro Santana Lopes, de eleger pelo menos um eurodeputado.



Diretor da Aximage acusa Estrasburgo de "manipulação"

As notícias dos últimos dias que deram conta de que o PS poderia eleger 10 eurodeputados são falsas, revelou ao CM o diretor da Aximage, João Queiroz.



"Uma empresa contratada pelo Parlamento Europeu (PE) manipulou ‘à Lagardère’, de forma despudorada e atrevida, uma sondagem CM/Aximage", denuncia.



O "PE ‘pegou’ numa sondagem com intenção de voto legislativo e ‘transportou’ os resultados para o PE, como se o comportamento dos eleitores fosse o mesmo em eleições tão diferentes", explica. "Basta ver os níveis de abstenção num e noutro caso (33,7% e 61,8%, respetivamente), para se perceber o alcance desta enormidade", sublinha.



Queiroz espera "que os partidos, quer tenham sido beneficiados ou prejudicados por esta aberração, manifestem o seu repúdio por uma manipulação tão escandalosa".



FICHA TÉCNICA

Universo: Indivíduos inscritos nos cadernos eleitorais em Portugal com telefone fixo no lar ou possuidores de telemóvel.



Amostra: Aleatória e estratificada (região, habitat, sexo, idade, escolaridade, atividade e voto legislativo) e representativa do universo foi extraída de um subuniverso obtido de forma idêntica. A amostra teve 602 entrevistas efetivas: 285 a homens e 317 a mulheres; 57 no Interior Norte Centro, 79 no Litoral Norte, 109 na Área Metropolitana do Porto, 112 no Litoral Centro, 165 na Área Metropolitana de Lisboa e 80 no Sul e ilhas; 100 em aldeias, 161 em vilas e 341 em cidades. A proporcionalidade pelas variáveis de estratificação é obtida após reequilibragem amostral.



Técnica: Entrevista telefónica por C.A.T.I., tendo o trabalho de campo decorrido entre os dias 5 e 10 de fevereiro de 2019, com uma taxa de resposta de 72,9%.



Erro probabilístico: Para o total de uma amostra aleatória simples com 602 entrevistas, o desvio-padrão máximo de uma proporção é 0,020 (ou seja, uma margem de erro - a 95% - de 4,00%).



Responsabilidade do estudo: Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de Jorge de Sá e de João Queiroz