PSD acusa Governo de "autodegradação" e reúne núcleo duro da direção amanhã

O PSD acusou esta terça-feira o Governo de estar "à deriva, sem liderança efetiva" e em "autodegradação", remetendo uma reação do presidente, Luís Montenegro, para quarta-feira, no final de uma reunião da Comissão Permanente do partido.

O PSD reagiu em comunicado da direção ao anúncio do primeiro-ministro, António Costa, de que não aceita o pedido de demissão de João Galamba do cargo de ministro das Infraestruturas, posição que já mereceu a discordância por parte do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, numa nota oficial.

"O país tem vindo a assistir à autodegradação do Governo de Portugal por sua exclusiva responsabilidade. O executivo mantém-se à deriva, sem liderança efetiva, com inegável falta de autoridade e numa tentativa teatral de ultrapassar tantas fragilidades", criticam os sociais-democratas.

Para a direção do PSD, a declaração de António Costa "prova que este Governo está de costas voltadas para o país e para as instituições".

"A Comissão Permanente do PSD reúne amanhã de manhã para analisar a situação política nacional. No final o presidente do partido falará ao país", informa ainda o PSD, referindo-se ao órgãos mais restrito da direção social-democrata.

Poucos minutos depois do pedido de demissão de João Galamba, e ainda antes de o primeiro-ministro ter dito que não o aceitava, Luís Montenegro reagiu através de uma publicação na rede social Twitter.

"A saída do ministro das Infraestruturas pelo próprio pé, depois das reuniões da manhã e da tarde não terem produzido esse resultado, diz muito sobre a liderança - ou a falta dela - do primeiro-ministro", escreveu o presidente social-democrata.