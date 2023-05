PSD não exclui comissão parlamentar de inquérito à atuação do SIS

O presidente do PSD, Luís Montenegro, disse esta terça-feira que o partido não exclui uma comissão parlamentar de inquérito à atuação do Serviço de Informações de Segurança (SIS) na recuperação do computador do ex-adjunto do ministro João Galamba.

"Eu diria que não afastamos, não excluímos a possibilidade de haver uma comissão parlamentar de inquérito específica para esse assunto, mas creio que, nesta altura, o que é importante realçar é que as audições no parlamento se façam com a máxima urgência e se possam tirar já conclusões, mesmo que sejam preliminares, sobre esse assunto", afirmou Luís Montenegro, em Leiria, distrito onde esta semana prossegue o programa "Sentir Portugal".

À margem da reunião da Comissão Política Permanente, Luís Montenegro começou por dizer que esta "é uma situação muito grave e que deve ser completamente esclarecida".