Rangel anuncia Carlos Moedas como mandatário nacional para as Europeias

Decisão para a qual Paulo Rangel disse ter sido mandatado pelo presidente do partido, Rui Rio.

Por Lusa | 18:22

O cabeça de lista do PSD ao Parlamento Europeu, Paulo Rangel, anunciou este sábado o comissário europeu Carlos Moedas como mandatário nacional do partido às eleições europeias de maio.



Paulo Rangel não tinha intervenção prevista para o encerramento da primeira Convenção Nacional do Conselho Estratégico Nacional do PSD, em Santa Maria da Feira, mas subiu ao palco para fazer um anúncio, algo que apelidou como uma "prenda, um mimo europeu" a esta iniciativa.



O comissário europeu para a Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas, foi assim anunciado como "mandatário nacional para eleições europeias", uma decisão não só pessoal, mas para a qual Paulo Rangel disse ter sido mandatado pelo presidente do partido, Rui Rio.