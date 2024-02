Representante da República na Madeira diz que Governo permanece em gestão

Diz ainda que o governo "tem todas as condições para trabalhar".







Ireneu Barreto, representante da República da Madeira, anunciou este sábado a sua decisão em relação à crise política na região, na sequência da demissão do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque e refere que o governo da Madeira "permanecerá em gestão" já que uma "eventual decisão de dissolução compete ao Presidente da República".Diz ainda que o governo "tem todas as condições para trabalhar"."Esta é a minha solução. É boa, é má, só o futuro o dirá", atira.

O anúncio da decisão acontece um dia depois de Ireneu Barreto ter estado reunido com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em Lisboa.



O representante da República já tinha ouvido na semana passada os partidos com representação na Assembleia Legislativa Regional.



A 24 de janeiro, a Polícia Judiciária (PJ) realizou cerca de 130 buscas domiciliárias e não domiciliárias sobretudo na Madeira, mas também nos Açores e em várias zonas do continente, no âmbito de um processo que investiga suspeitas de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência.

Na sequência desta operação, a PJ deteve o então presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado (PSD), que também já renunciou ao cargo, o líder do grupo de construção AFA, Avelino Farinha, e o principal acionista do grupo ligado à construção civil Socicorreia, Custódio Correia.

Os três arguidos foram libertados na quarta-feira com termo de identidade e residência, três semanas após as detenções.