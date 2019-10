Decorre esta segunda-feira à tarde uma campanha de apoio contra o racismo a que Joacine Katar Moreira, recém deputada eleita do partido Livre nestas legislativas, foi alvo.

O grupo Colectivo Resitismos, que organizou esta manifestação, explica que esta contestação pretende terminar com todas as perseguições e ataques que tem sido feitos à deputada.

No evento, organizado no Facebook, pode ler-se: "A perseguição feita à Joacine e a eleição do Ventura é um ataque a todas nós, LGBTs, mulheres, negras, imigrantes, ciganas e precárias e devemos desde já organizar mobilizações para nos defender dos retrocessos que podem estar ao virar da esquina".

Além disso, o Coletivo Resistimos afirma que as organizações de esquerda devem colocar-se à frente desta campanha para prestar solidariedade e mostrar que a extrema-direita não traz nada de positivo para "as nossas vidas". O grupo apela ainda a que todos os partidos e organizações se mobilizem para prestar solidariedade a todas as mulheres negras eleitas.

O protesto está marcada para esta segunda-feira em frente à Assembleia da República.