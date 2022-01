Rio diz que CDS será "opção de coligação" caso PSD "não tenha maioria absoluta" . Chicão afima que partido "não é muleta"

O debate entre o líder do PSD, Rui Rio e do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos começou com a situação de coligação entre os partidos. Algo que estas eleições para Rui Rio não irá acontecer. O representante do PSD revelou que a primeira opção de coligação será o CDS caso o PSD não tenha maioria absoluta. Chicão defendeu que o CDS "não é muleta de nenhum partido e tem poder próprio".



Rui Rio menciona que o PSD não é um partido de direita e sim um de centro, ao que Francisco Rodrigues dos santos respondeu ser um PSD sem D (PS). O representante do CDS afirmou que o partido do PSD colaborou com o PS e não exerceu a devida oposição.





O presidente do PSD apelou ao voto útil no seu partido para retirar António Costa de primeiro-ministro, enquanto o líder do CDS-PP alertou que votar nos sociais-democratas pode servir para "arranjinhos" com o PS.

Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos assumiram estas posições num debate na CNN Portugal em período de pré-campanha para as eleições legislativas antecipadas de 30 de janeiro.

Logo no início, Francisco Rodrigues dos Santos lamentou que o PSD tenha optado por não se apresentar a estas legislativas em coligação pré-eleitoral com o CDS-PP, considerando que houve "entendimentos diferentes sobre o interesse nacional".