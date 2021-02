Rio garante que não está "agarrado ao lugar" e critica Rui Moreira e Carreiras

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou esta quinta-feira que assumirá a responsabilidade pelo resultado das autárquicas, sem apontar "um número mágico" de câmaras a vencer, e garantiu que não está "agarrado ao lugar".

Em entrevista à rádio Observador, Rio, que completa hoje três anos como presidente do PSD, acusou o atual presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, de não ser "uma pessoa confiável e ter "interesses imobiliários" na cidade incompatíveis com a função, e criticou duramente o presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, de quem disse ter sido "o principal responsável" pela "desgraça" do resultado das eleições locais de 2017, em que foi o coordenador autárquico.

Questionado em concreto como via a possibilidade de o eurodeputado Paulo Rangel estar a preparar uma candidatura à liderança do PSD - e por isso ter recusado disputar a Câmara do Porto -, Rio disse querer deixar uma mensagem "geral", afirmando não estar a dirigir-se em concreto ao antigo líder parlamentar do PSD.