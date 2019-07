Rui Rio aprova listas de candidatos a deputados do PSD em clima de contestação

Apesar do clima de contestação, o conselho nacional do PSD prepara-se para aprovar esta terça-feira as listas de candidatos a deputados nas próximas Legislativas. Esta segunda-feira, a direção nacional tentava ainda alinhavar as listas por Lisboa para encaixar o ex-ministro Luís Marques Guedes.A ‘renovação’ de Rio – dois terços da atual bancada não vão a votos incluindo Hugo Soares e Maria Luís Albuquerque – deixou várias distritais em pé de guerra. Braga, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo e Leiria, deram voz à revolta.A contestação vai ter esta terça-feira eco nas intervenções dos conselheiros nacionais com críticas à gestão do processo. Hugo Soares fará uma intervenção.Num artigo de opinião no Observador, Pedro Duarte também assume críticas à "estratégia errática" de Rio mas apela à mobilização. Fontes do partido dizem aoque os críticos não querem dar álibis ao líder criando dificuldades nas listas que serão aprovadas hoje à tarde, pela comissão política nacional.Acertos de última hora deverão ainda ocorrer. A entrada de Marques Guedes em Lisboa poderá ditar a saída de Joaquim Sarmento ou a passagem de Pedro Roque para Leiria, já que Feliciano Barreiras Duarte deverá ficar de fora.Arguida no caso das presenças fantasmas no Parlamento ao assinar por José Silvano, secretário-geral, a deputada prepara-se para ser novamente candidata em Viana do Castelo.Condenado por ter agredido em 2015 um correligionário da Junta de Freguesia de Benfica vai integrar as listas por Lisboa em décimo segundo lugar.O deputado de Guimarães pode subir ao quinto lugar da lista em Braga ficando em posição mais confortável para ser eleito.