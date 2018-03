Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Rio desafia Governo a criar estratégia para a floresta

Líder social-democrata afirmou que ficou claro "o completo falhanço" da Proteção Civil nos incêndios de 2017.

Por Lusa

O presidente do PSD, Rui Rio, desafiou esta segunda-feira o Governo a desenvolver uma estratégia para o problema dos fogos florestais, que em 2017 afetaram tragicamente o interior da região Centro.



"Aquilo que o país se tem de compenetrar, em particular o Governo, é que tem de ter uma estratégia para o ordenamento, para a fiscalização e tem de ter uma Proteção Civil a funcionar", disse o líder social-democrata aos jornalistas em Arganil, no distrito de Coimbra.



O dirigente social-democrata, que falava após uma reunião com a Associação de Vítimas do Maior Incêndio de Sempre em Portugal, Movimento Associativo de Apoio às Vítimas dos Incêndios de Midões e Associação de Produtores Florestais do Concelho de Arganil, disse que, nos incêndios de 2017, ficou claro "o completo falhanço" da Proteção Civil.



Para o presidente do PSD, o país "não tem" ordenamento florestal, a fiscalização "é fraquíssima e a Proteção Civil falhou redondamente durante o período dos incêndios".



Sobre o apoio às vítimas, Rui Rio disse que o processo não está a decorrer como devia e que existem pessoas "com bastantes dificuldades económicas e há empresários que não conseguem recuperar minimamente a sua atividade".



"Se temos aqui uma zona já muito diversificada, como é o Interior, imagine-se aquela economia já débil que não consegue recuperar", referiu.



Para inverter a situação, o líder social-democrata disse que o Governo tem de eliminar "a burocracia que, em larga medida, está a entravar o apoio às vítimas".



Na sua deslocação a Arganil, acompanhado do líder parlamentar, Fernando Negrão, e de deputados do PSD, Rui Rio visitou ainda os Bombeiros Voluntários locais.