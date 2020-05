Assim, os restaurantes, cafés, pastelarias e esplanadas vão retomar a atividade, ainda que limitada. Entre as medidas impostas pela DGS estão a higienização constante do espaço e das superfícies de contacto, a distância de segurança entre mesas, o uso obrigatório de máscaras por parte dos funcionários e a reserva prévia de lugares.



Também as creches voltam a abrir portas a 18 de maio, onde o calçado à porta e o distanciamento fisíco entre as crianças marcam o regresso. Será permitida ainda a reabertura de equipamentos sociais na área da deficiência.



Turmas divididas e máscaras na sala de aula são as normas da DGS para o regresso das aulas presenciais dos 11º e 12º anos, que irá acontecer também já na próxima segunda-feira.



Os museus, monumentos e palácios, galerias de arte e similares podem também passar a ser visitadas na semana que se segue.



Mantém-se a imposição do confinamento obrigatório para pessoas doentes ou em vigilância ativa, bem como o dever cívico de recolhimento obrigatório. Estão ainda proibidos os eventos ou ajuntamentos com mais de 10 pessoas.



O uso de máscaras vai continuar a ser obrigatório nos transportes públicos, bem como o regime de teletrabalho.

Arranca na próxima segunda-feira, dia 18 de maio, a, que irá ser marcado por um maior alívio das restrições impostas pela pandemia do coronavírus.Depois da reabertura do pequeno comércio e dos cabeleireiros, é a vez das creches, da restauração e de algumas instituições culturais regressarem a uma "nova normalidade".