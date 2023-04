Imperturbável, mesmo enquanto os deputados da extrema-direita empunhavam cartazes a hostilizá-lo, o Presidente do Brasil, Lula da Silva, evocou esta terça-feira, na sessão de boas-vindas, no Parlamento português, o papel do 25 de Abril enquanto motor para o “desenvolvimento” de Portugal, um país onde disse sentir-se em casa. Terminou a receber aplausos da grande maioria das bancadas parlamentares e de muitas das individualidades presentes. Foi a última cerimónia de uma visita oficial de cinco dias que o seu homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, já antes tinha feito um balanço “muito bom”. “O Brasil está de volta e não vamos deixá-lo sair outra vez”, concluiria mais tarde o primeiro-ministro, António Costa.









“Foi com muita alegria que recebi o convite do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que coincidiu com as celebrações do 25 de Abril. Nos últimos dias, tive aqui a incrível sensação de estar em casa, sentimento que acredito é compartilhado por todos os brasileiros que vivem em Portugal e todos os portugueses que vivem no Brasil”, afirmou Lula da Silva.

Disse-o enquanto via os deputados do Chega a empunhar cartazes contra si e depois de ter ouvido, no exterior da Assembleia da República, os aplausos de uma manifestação a seu favor, e os apupos de contestatários à sua presença em Portugal.









Leia também Lula da Silva diz que protesto do Chega foi "cena de ridículo" e "papelão" Face ao ambiente hostil criado pelo partido de André Ventura no Parlamento, foi um presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, claramente incomodado que afirmou de forma veemente: “Os senhores deputados que se querem manter na sessão plenária têm de se manter com a urbanidade, a cortesia e a educação que é exigida a qualquer representante do povo português.”

Nas bancadas dos partidos de esquerda, os deputados levantaram-se, acompanhados por alguns parlamentares do PSD, e aplaudiram Santos Silva, numa forma de apoio a Lula da Silva.





Desvalorizando o incidente, o Presidente do Brasil falaria sobre o mesmo antes de abandonar a Assembleia da República, ao evidenciar que as “pessoas quando não têm uma coisa boa para aparecer” fazem “essas cenas ridículas”, que classificou como um “papelão”.





Lula acrescentaria: “Só tenho que agradecer ao presidente da Assembleia [da República], ao Presidente Marcelo e ao primeiro-ministro António Costa pelo carinho e tratamento.”





Costa viria depois a retribuir o agradecimento. “Muito obrigado por esta visita, Presidente Lula. O Brasil está de volta e não vamos deixá-lo sair outra vez”, sublinhou o primeiro-ministro.