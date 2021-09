Secretário de estado da Juventude e do Desporto fala em "dia histórico" com conquista do bronze nos Paralímpicos

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto (SEJD) considerou este sábado que Portugal viveu "um dia histórico" com a conquista de uma medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020 e destacou o exemplo dado pelos atletas.

"Foi um dia histórico para a canoagem e para o desporto paralímpico português", afirmou João Paulo Rebelo, pouco depois de ter assistido ao vivo à prova 200 metros VL2, na qual Norberto Mourão conquistou a medalha de bronze.

O governante, que nos últimos dias tem assistido às provas de atletas portugueses em Tóquio, enalteceu "a capacidade de sacrifício e superação dos atletas paralímpicos".

"O Norberto é um bom exemplo disso, é alguém que pela fatalidade de um acidente resolveu pelo desporto fazer o que o desporto sabe fazer bem, que é valorizar-nos enquanto pessoas e, no fundo, dar oportunidades para a inclusão ativa na sociedade", afirmou.

João Paulo Rebelo considerou que numa edição de Jogos Paralímpicos "realizada num período atípico, marcado pela pandemia de covid-19", procurou trazer a Tóquio "a emoção de muitos portugueses", que em condições normais estariam no Japão "a vibrar com a missão portuguesa".

O SEJD lembrou ainda que o ciclo que agora termina foi "muito importante para o desporto paralímpico, porque houve equiparação das bolsas e dos prémios de mérito desportivo".

Na sua estreia em Jogos Paralímpicos, o canoísta Norberto Mourão, campeão europeu e vice-campeão mundial, conquistou, no Sea Forest Waterway, a medalha de bronze na prova 200 metros VL1, a primeira para Portugal na modalidade.

Numa prova à qual também assistiu Vítor Pataco, presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude, Norberto Mourão partilhou o pódio com o brasileiro Paulo Rufino, medalha de ouro, e com o norte-americano Steven Haxton, que conquistou a prata.