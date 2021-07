Segurança Social demora quase seis meses para atribuir pensões

O tempo médio de atribuição de uma pensão de velhice e de invalidez pela Segurança Social era, o ano passado, de quase seis meses. Segundo o Tribunal de Contas, no âmbito de uma auditoria à Caixa Geral de Aposentações (CGA), os serviços da Segurança Social demoraram, em média, 175 dias para atribuir as pensões, mais 125 dias do que os 50 previstos.Os tempos médios praticados na Segurança Social são assim superiores, como revela a auditoria do Tribunal de Contas aos da CGA. O tempo médio de conclusão dos processos de atribuição das pensões exclusivamente do regime da SS fixou-se, segundo o TdC, “nos 175 dias para as pensões de velhice e de invalidez, contra os 128 dias na CGA”. Em França, o conjunto das pensões de aposentação e de sobrevivência é atribuída em 20,2 dias.