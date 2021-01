Sites do candidato à presidência João Ferreira e do PCP indisponíveis durante debate com André Ventura

Os sites da candidatura de João Ferreira à presidência e do Partido Comunista Português ficaram indisponíveis esta noite durante o debate entre o candidato comunista e André Ventura.O líder do Chega acusou João Ferreira e o PCP de terem referências a Lenine e a líderes de regimes ditatoriais nos sítios da Internet do Partido Comunista.João Ferreira, durante o debate, pediu para que fossem apresentadas provas do que André Ventura estava a afirmar, no entanto, os sites da Internet ficaram indisponíveis.André Ventura e João Ferreira apresentaram-se este sábado num debate intenso para as presidenciais onde a polémica foi o prato principal.