Só CDU e Chega mantêm pré-campanha eleitoral durante os três dias de luto nacional por Jorge Sampaio

A CDU (PCP/PEV) e o Chega são as únicas formações partidárias que vão manter a pré-campanha para as eleições autárquicas durante os três dias de luto nacional decretado pelo Governo, que decorrem até amanhã, pela morte do antigo Presidente da República, Jorge Sampaio.“A CDU adequará a sua ação eleitoral ao momento, garantindo a sobriedade e respeito que a Jorge Sampaio é devido”, esclareceu a coligação em comunicado enviado ao CM, defendendo que “conhecendo-se Sampaio é legítimo afirmar, olhando para o seu percurso, que isso corresponde ao sentido do seu posicionamento”.