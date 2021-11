"Só existem dois partidos para governar em Portugal": Rui Rio antecipa eleições legislativas

O presidente do PSD, Rui Rio disse esta quinta-feira antecipando as eleições legislativas que apenas "existem dois partidos para governar em Portugal", o PS e o PSD.Rui Rio considera que "para lá da simpatia do partido A ou do partido B tem que estar a governabilidade do país"."Quando mais fragmentação mais sujeitos estamos ao que o Chega nacional quer fazer nos Açores", disse ainda mencionando que na campanha eleitoral para as legislativas se for o candidato vencedor das eleições internas do PSD vai apelar ao "voto útil" e dizer não à fragmentação.