São quatro os candidatos que disputam a liderança do CDS-PP, no 29º Congresso do partido, que se realiza este fim de semana em Guimarães. Durante a noite deste sábado será escolhido o sucessor de Francisco Rodrigues dos Santos.Para além de Nuno Melo, que tem reunido, até agora, mais apoios, concorrem ainda à liderança do CDS-PP dois vogais da Comissão Política Nacional do partido, Miguel Mattos Chaves e Nuno Correia da Silva, e Bruno Filipe Costa, militante e antigo membro da concelhia de Lisboa.