A TAP pagou a cada um dos 35 trabalhadores que saíram da empresa, no ano passado, indemnizações superiores a 200 mil euros. Deste universo de funcionários, 12 receberam prémios superiores a 250 mil euros e um foi contemplado com uma compensação no valor de 330 mil euros. No total, a empresa gastou mais de 7,7 milhões de euros em indemnizações aos 35 trabalhadores.









