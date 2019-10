Taxa inferior de afluência às urnas é sinónimo de menos pessoas a votar? A resposta é não

Comparando com 2015, a percentagem de participação nas eleições legislativas é mais baixa até às 16h00, mas quererá isso dizer que as pessoas estão a votar menos? A resposta é não.Apesar de até essa hora a taxa de participação manter-se inferior em relação a 2015, com 38,59% - cerca de menos seis pontos percentuais comparando com há quatro anos -, os números são mais baixos devido ao facto de o número de eleitores recenseados ultrapassar o milhão comparativamente com as eleições anteriores.Segundo dados divulgados, em 2015 havia 9.682.553 eleitores recenseados, ao passo que este ano os números chegam aos 10.810.662 no que diz respeito ao mesmo detalhe.Por isso, fazendo as contas, consegue calcular-se que há quatro anos até às 16h00 tinham ido votar menos de dois milhões de eleitores, enquanto que este ano já foram às urnas mais cidadãos até às 16h00, num total de 2.035.647 eleitores.Recorde-se que em 2015, até às 12h00, votou 20,65% dos eleitores e, este domingo, para as eleições deste ano, a percentagem de eleitores é mais baixa, com 18,83%.