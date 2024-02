Transição energética e revisão dos salários médios: BE e PAN divergem na defesa dos mesmos temas

Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco de Esquerda, encerrou, este domingo, na CNN, os debates televisivos num último confronto com a porta-voz do PAN, Inês Sousa Real.Para ambas, a transição energética é um tema com prioridade, uma vez que concordam em revogar o simplex ambiental e urbanístico. Mariana Mortágua afirmou ser preciso acabar com os projetos PIN para "proteger as populações" e o País "especializar-se na produção descentralizada em energia solar". Inês Sousa Real reafirmou a vontade do PAN em assegurar a neutralidade carbónica até 2045. "Começamos a descarbonização alargando os passes gratuitos até os jovens de 23 anos", medida que pretendem alargar a toda a população.Relativamente à revisão salarial, o Bloco de Esquerda defende um aumento concordante com a inflação e que "a proposta do salário mínimo não resolve a questão dos salários médios. Portugal é um país muito desigual e as desigualdades são um entrave à economia. É preciso transformar um salário de mil euros em dois ou três mil".O PAN assegurou que numa próxima legislatura procura que a revisão salarial acompanhe a média europeia.Marina Mortágua criticou a descida do IRC para 17% proposta pelo PAN e a redução do IMT. "Não digo às pessoas que a redução do IMT vai baixar o preço das casas. Não tento apresentar medidas justas do ponto vista fiscal como bala de prata para baixar preços das casas".No debate, Inês Sousa Real não perdeu oportunidade para apelar ao "travão da extrema direita".