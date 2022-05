As propostas do PSD, Bloco de Esquerda e PCP que previam um aumento dos salários dos trabalhadores do Estado foram esta segunda-feira chumbadas no Parlamento, durante a votação na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2022.



O PSD previa aumentar as remunerações dos funcionários públicos em 4%, uma subida afinada com a inflação esperada.









Ver comentários