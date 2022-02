O Tribunal de Contas (TdC) deixou esta sexta-feira alguns conselhos para a nova legislatura, alertando para a importância de se acautelar o risco decorrente do “elevado nível de dívida pública”. Ao mesmo tempo recomenda a recapitalização do Serviço Nacional de Saúde (SNS).









“O elevado nível da dívida pública constitui um risco muito significativo para a sustentabilidade das finanças públicas”, refere o TdC num documento divulgado esta sexta-feira e intitulado ‘No início de uma nova legislatura: contributo para a melhoria da gestão pública e da sustentabilidade das finanças públicas’. Na análise, a instituição recomenda que seja incorporada no reporte financeiro público informação completa sobre “o impacto dos apoios às empresas e às famílias sob a forma de garantias públicas, injeções de capital, empréstimos, aquisições de ativos ou assunções de dívida”.

Mas as recomendações não ficam por aqui. No domínio da saúde, o TdC sugere a recapitalização do SNS, “face à debilidade da sua situação económico-financeira”. A instituição recorda as “limitações que ainda existem no acesso ao SNS” e volta a recomendar a “aplicação dos indicadores de desempenho e realização de inquéritos de satisfação aos utentes”, bem como a “implementação dos mecanismos de governação instituídos, designadamente através da efetiva aplicação do normativo contabilístico”.









Leia também Tribunal de Contas alerta para risco do "elevado nível de dívida pública" Já no que toca aos fundos europeus, volta a alertar para a sua “lenta absorção” e para os “significativos riscos ao longo do processo de utilização”, ainda que se tenham registado “progressos no âmbito da estratégia Europa 2020, embora com fragilidades sobre a fiabilidade da informação”.

O TdC sugere ainda uma “melhoria na gestão do património da Segurança Social”.