Trump abre guerra comercial contra a União Europeia

Taxas de 25% sobre o aço e de 10% sobre o alumínio provenientes da Europa.

Por Salomé Pinto | 09:29

A partir de agora se qualquer país da União Europeia quiser exportar aço ou alumínio para os Estados Unidos da América vai ter de pagar taxas alfandegárias de 25% e 10%, respetivamente. O Presidente da República e o primeiro-ministro já condenaram esta "guerra comercial" despoletada pela administração de Donald Trump, que se estende ainda ao Canadá e ao México.



Marcelo Rebelo de Sousa criticou "as medidas unilaterais que atingem o aliado". E avisou que "mesmo quando se é muito forte, um dia pode vir a precisar-se do aliado". Por isso, acrescentou, "é mau não o tratar antes devidamente".



António Costa também reagiu ‘mal’, considerando que "a Economia mundial seguramente não vai prosperar se tivermos guerras comerciais".



Em declarações ao CM, o Ministério dos Negócios Estrangeiros admitiu que "a decisão dos EUA viola as regras da Organização Mundial do Comércio". Apesar de confessar que "Portugal será pouco afetado", o ministério acompanha a posição da "UE que se prepara para tomar contramedidas".



O Canadá já anunciou que vai responder com impostos sobre bens norte-americanos no valor de 15 milhões de euros.



PORMENORES

Protecionismo

Trump rompeu com as isenções à importação de aço e alumínio, impondo taxas alfandegárias à UE, Canadá e México alegando razões de "segurança nacional".



Mercado automóvel

Os EUA ponderam agora impor novas tarifas sobre os carros importados por forma a pressionar o Canadá e o México a fazerem concessões num novo acordo de comércio livre.



China

Washington planeia ainda impor 50 mil milhões de dólares em tarifas à China, já a partir de meados de junho.